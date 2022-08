Schopfheim Eherezept: Rücksicht nehmen und reden

Schon früh engagierte sich der Jubilar in der Kürnberger Feuerwehr, 20 Jahre als deren Abteilungskommandant. Als junger Bursche wurde er, Mitglied der CDU, gleich nach der Eingemeindung in den Ortschaftsrat von Kürnberg gewählt. Bis 2009 gehörte er dem Gremium an, war von 1994 bis 2009 auch Ortsvorsteher. Noch länger als in dieser Position war er Stadtrat für die CDU, nämlich 20 Jahre von 1994 bis 2014. Damals wechselte er von der CDU zu den Freien Wählern - und scheiterte knapp. Das habe allerdings nicht am Parteiwechsel gelegen, sondern wohl eher daran, dass er als Windkraft-Befürworter in den Höhenstadtteilen für viele Stimmbürger nicht „wählbar“ (Schmidt) war.

Das Ausscheiden aus dem Gremium sei nicht weiter tragisch gewesen, sagt Schmidt mit dem ihm eigenen Humor. Denn so habe er Zeit gehabt, die Ehefrau im „Sternen“ zu unterstützten. Die Schmidts führten den Gasthof von 2004 bis 2017. Die Aufgabe der Institution im Dorf, so sagen die Schmidts, habe weh getan, sei aber aus gesundheitlichen Gründen unumgänglich gewesen. So könne man nun seit fünf Jahren eine Art von „aktivem Ruhestand“ genießen, sagen die Eheleute. Und meinen damit den Unterhalt des Hauses, des Gartens, die Arbeit auf den eigenen landwirtschaftlichen Flächen, aber auch die Kontaktpflege zu den Bürgern und vor allem zu den drei Kindern und fünf Enkeln. Im Rahmen eines „offenen Hauses“ wird bei den Schmidts heute die goldene Hochzeit gefeiert.