Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor laut Polizei am Donnerstag, gegen 12.40 Uhr, ein 23 Jahre alter Mann auf der L 148 in Richtung Wehr in einer Kurve die Kontrolle über seinen Peugeot, wodurch er auf die Gegenfahrbahn geriet. Beim Gegenlenken prallte das Auto gegen eine Felswand und überschlug sich. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Strecke teilweise voll gesperrt. Das Fahrzeug wurde mit einem Kran geborgen, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Auch die war mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort.