Schopfheim Anpfiff für den neuen Sporttempel

Gernot Lay stellt klar, dass die neue Halle nicht nur für die Handballer sei, sondern auch für die anderen Vereine: Volleyball, Badminton und Turnen, im Winter auch Fußball.

Und schließlich natürlich auch die Schulsportler. Für sie stellt die Schulleiterin der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule, Claudia Droste-Acocella klar: „Die Schulgemeinschaft freut sich riesig.“ Schon beim Betreten gebe es einen Aha-Effekt. Sie dankt der Stadt für diesen Neubau. Sport sei von zentraler gesellschaftlicher Bedeutung. Sie setze auf „den Motivations-Charakter der neuen Halle“. Der Bürgermeister sagte der Schulleiterin gerne zu: „Wir investieren in die Zukunft für unsere Kinder.“ Angesichts der Konkurrenz durch Online-Medien müsse die Stadt Kinder und Jugendliche zum Bewegen motivieren.

Spiel-Areal im Freien

Einen weiteren Wow-Effekt gibt es gleich hinter der Sporthalle. Dort wird in diesen Tagen ein sehenswertes Spiel-Areal fertig. Holzgeräte und Trampolin, aber auch der Boulder-Bereich an der Hallenwand bieten für verschiedene Altersstufen spielerische Freizeitmöglichkeiten. Harscher war nicht abgeneigt, sogleich den Boden der Tatsachen zu verlassen und an knallfarbigen Griffen in die Höhe zu kraxeln.

Wünsche und Träume müssen bleiben. So hegt der HSV, der in drei Jahren das hundertjährige Bestehen feiert, die Hoffnung, dass eine erstklassige Musikanlage angeschafft werden kann, die noch einmal fast 50 000 Euro kosten wird. Harscher ermuntert unumwunden Spender und Sponsoren, sich am Sportkomplex einzubringen.

Abschließend wandte Bürgermeister Harscher sich mit einem Dank an Gernot Lay für die gute Kooperation in der Planungs- und Bauphase: „Es geht nur, wenn man es zusammen macht.“