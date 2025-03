Schopfheim: Anthroposophie in der Lebenspraxis

Vorträge und Aktionen

An der Waldorfschule schließen sich dem Fachvortrag am folgenden Tag Vorführungen der Klassen und ein Frühlingsfest an. Offener Unterricht und Workshops, künstlerische und handwerkliche Angebote runden die vielfältigen Aktivitäten ab. In einem Klassenzimmer veranstaltet die Praxis von Margarete Bock zudem einen Heileurythmie-Workshop.

Im Waldorfkindergarten Auenland können sich Eltern nicht nur über das pädagogische Waldorfkonzept informieren, im Garten und in den Räumen umschauen, es wird auch ein Puppenspiel aufgeführt.

Weiter beteiligen sich an diesem Aktionswochenende der Rudolf Steiner-Zweig mit einem öffentlichen Diskussionsforum und einem Bücherflohmarkt, die Christengemeinschaft mit einem offenen Gesprächskreis und die Kurklinik Haus am Stalten in Steinen-Endenburg mit Einblick in die anthroposophisch erweiterte Medizin und einem Vortrag von Chefarzt Heribert Wutte über den ganzheitlichen Therapieansatz. Etwas Besonderes bietet der Verein Lichtblick in Schwörstadt, der farbige Glasfenster zu Therapiezwecken anfertigt. Interessierte werden durch Werkstätten und Ateliers geführt.

„Tage der offenen Tür“

Freie Waldorfschule:

Freitag, 28. März, 20 Uhr, Vortrag: „Rudolf Steiner heute?! – Inspirationsquell fürs 21.Jahrhundert“; Samstag, 29. März, ab 10 Uhr Schulfeier, ab 11 Uhr Frühlingsfest; Schlierbachstraße 23, Schopfheim

Rudolf Steiner-Zweig:

Informationsstand zur Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und zur anthroposophischen Arbeit in Schopfheim (im Rahmen des Frühlingsfests an der Waldorfschule)

Christengemeinschaft:

Samstag, 29. März, ab 12 Uhr offene Kirche, offener Gesprächskreis und Andacht; Hebelstraße 36, Schopfheim

Hof Dinkelberg:

Samstag, 29. März, 14 bis 18.30 Uhr; halbstündliche Führungen zu verschiedenen Themen, gemeinsames Grillen und Austausch; Rebacker 2, Wiechs

Lichtblick-Atelier:

Samstag, 29. März, ab 13 Uhr, Einblicke in die Metallfarblichttherapie; 18.30 Uhr Vortrag „Von der Glasfensterkunst des Goetheanums zur Metallfarblichttherapie“; Hauptstraße 130, Schwörstadt

Gärtnerhof Raitbach:

Samstag, 29. März, ab 15 Uhr, Austausch über das Projekt und Führung über das Gelände, Raitbach 2, Schopfheim

Heileurythmiepraxis Margarete Bock:

Samstag, 29. März, 13.30 Uhr Workshop in der Waldorfschule

Kurklinik Haus am Stalten:

Sonntag, 30. März, 14 bis 18 Uhr Tag der offenen Tür; 17 Uhr: Vortrag zum ganzheitlichen Therapieansatz in der anthroposophischen Medizin; Staltenweg 25, Steinen-Endenburg

Waldorfkindergarten Auenland:

Sonntag, 30. März, 14 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür mit Infos zur waldorfpädagogischen Arbeit, gemeinsamem Backen, Schnitzen und Spielen; Hammerschmiedgasse 21, Schopfheim-Fahrnau

Waldorfkindergarten Eisweiher

: Vorankündigung Tag der offenen Tür am 10. Mai.