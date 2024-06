Schopfheim: Appell an Autofahrer, Signal an die Stadt

Ein weiterer Grund für Tempo 30 wäre die Entschärfung gefährlicher Verkehrssituationen. Auch eine solche allerdings vermag die Schopfheimer Verkehrsbehörde „An der Wiese“ nicht zu erkennen. Und auch hier schütteln die Anwohner mit den Köpfen – unter Verweis etwa auf die dortige Tiefgaragenausfahrt. Eine dreistellig Zahl von Autos aus dem ganzen Quartier parkt hier, entsprechend viele Autos müssen sich täglich bei oftmals eingeschränktem Sichtfeld in den mit mindestens Tempo 50 vorbeibrausenden Verkehr einfädeln. Dass hier nach Aussage der zuständigen Behörde nicht einmal ein Verkehrsspiegel für den besseren Überblick möglich sein soll, lässt so manchen am guten Willen der Behörde zweifeln.

„Kein schlüssiges Bild“

Überhaupt sind die Anwohner überzeugt, dass es durchaus im Ermessen der Behörde – und anderslautender Ansagen der Behörde zum Trotz – womöglich auch in der Macht des Gemeinderats läge, hier eine buchstäblich andere Route zu fahren. Bestärkt sehen sie sich dadurch, dass sie in der städtischen Argumentation und auf Schopfheims Straßen so einiges ausmachen, was kein schlüssiges Bild ergibt und an der vermeintlichen Alternativlosigkeit und am Vorgehen strikt nach Vorgaben zweifeln lässt.

Wechselnde Regelungen

Als Argument gegen Tempo 30 „An der Wiese“ etwa gilt der Stadt, dass eine Umfahrung nun mal dem zügigen „Verkehrsabfluss“ diene. Aber: „Hier kann ja nicht mehr abfließen, als von dort kommt“, verweist Scholz auf die Stelle 300 Meter weiter vorn, an der – ebenfalls Nordumfahrung – Tempo 30 gilt. Tatsächlich sorgt der Umstand, dass auf manchen Etappen der Umfahrung Tempo 30 gilt, auf anderen wiederum nicht, schon lange für Stirnrunzeln auch im Gemeinderat – zumal angesichts der wechselnden bis ganz fehlenden Begründungen.