Schopfheim: Appell an motorisierte „Lärmchaoten“

Lärm ruiniert Gesundheit

Bürgermeister Dirk Harscher weist auf die zunehmenden Störungen durch Motorradlärm hin und betont die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Lärmbekämpfung zu ergreifen: Lärm ruiniere die Nerven und langfristig die Gesundheit.

Die Ferien haben begonnen und so mach einer freue sich auf Erholung bei sonnigem Wetter im eigenen Garten, schreibt die Stadt weiter. Gerade an den Wochenenden sei das beispielsweise in Kürnberg oder Gersbach aber oft gar nicht mehr möglich. „Die Genussfahrer sind ja nicht das Problem“, wird Harscher in der Mitteilung zitiert, „sondern die „Lärmchaoten“, die auf der immer gleichen Strecke ihre Rennen fahren und sich auf hochgetunten, dröhnenden Maschinen fast bis aufs Knie in die Kurve legen.“ Viele Maschinen erreichten dabei die Lautstärke eines Presslufthammers.