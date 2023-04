Schopfheimer Spargel – erntefrisch Foto: Anja Bertsch

Gutmütiger Spott

Mit gutmütigem Spott nimmt Gastronom Hans Glöggler in seinem 30-Sekunden-Werk die „grüne Welle“ auf die Schippe, die derzeit durch die Schopfheimer Straßen schwappt und in deren Zuge –durchaus nicht unumstritten – zahlreiche bepflanzte Fleckchen, vom Holzbottich bis zum halben Wald, auf Schopfheims Straßen sprießen.

Seinen Lauf nahm die Idee auf dem Rückweg gemeinsam mit Dino Baldassare vom Wirtestammtisch am Mittwochabend, schildert Glöggler: „Wir haben überlegt, was da wohl so alles wächst“. Als er dann am nächsten Tag den ersten Spargel der Saison in Händen hielt, fügte sich das Ganze zum 1.-April-Gag: Kurzentschlossen ernannte Glöggler seinen Koch Felix Rathgeber zum Kameramann, machte die Hauptstraße zum Filmset kurze Zeit später war der Clip im Kasten.