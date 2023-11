Gleichzeitig sei es nicht tragbar, dass das Eingangsportal zur Innenstadt ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit zur Engstelle wird. Aktuell ist die Stelle gesperrt und zur Einbahnstraße umdeklariert, die jeden, der in bzw. durch die Innenstadt will, auf einen Umweg lotst. Tatsächlich stelle man fest, dass etwa die Parkplätze auf dem Marktplatz deutlich weniger frequentiert seien, ergänzte an dieser Stelle Bürgermeister Dirk Harscher.

Daher gilt nun also das Motto Zweckmäßigkeit vor Schönheit: Die Stelle wird notdürftig mit einer Asphaltdecke geflickt, sodass es hier bald wieder freie Fahrt gibt.