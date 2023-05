Schopfheim Auch bei Tieren grassiert der Ärztemangel

Nur zwei Veterinäre für Nutztiere

Es gebe nur noch zwei Veterinäre, die für die Nutztiere von Lörrach bis Todtnauberg zuständig seien: Kathrin Jost aus Binzen und Jakob Heinrich aus Kandern. Beiden macht Kiefer ein dickes Kompliment. Die Tiermediziner seien gefühlt 24 Stunden an sieben Tagen die Woche im Einsatz, mit Herzblut bei der Sache, aber könnten den riesigen Beritt dennoch nicht bewältigen. „Ich bewundere sie“, sagt Kiefer anerkennend über die beiden Veterinäre für Großtiere.

Es müsse dringend etwas geschehen, findet die Tier-Expertin, die erwägt, sich mit einer Unterschriften-Aktion an die Tierärztekammer des Landes zu wenden.

Einsatz rechnet sich nicht

Dagmar Engel aus Hausen, die eine mobile Kleintierpraxis betreibt, bestätigt das Problem und versucht, die Ursachen der mangelhaften tierärztlichen Versorgung zu erklären. Die extrem ausgedünnte Abdeckung insbesondere beim Nutzvieh hänge natürlich auch mit dem schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis zusammen. Wenn sie zum Beispiel zweimal im Jahr zu einer Tiergeburt zu einem Nebenerwerbslandwirt in Todtnauberg fahren müsse, vorzugsweise nachts oder am Wochenende, und dabei alleine eine Stunde Fahrzeit anfalle, dann rechne sich die Sache nicht. „Ich kann von so einem Landwirt nicht 300, 400 Euro nehmen“, rechnet Engel vor, „das können diese nicht bezahlen.“

Autobahn-Tierärzte im Einsatz

Gleichzeitig bleibe die Arbeit in der Kleintierpraxis durch so einen Einsatz auf dem Bauernhof liegen. Und damit wird die Angelegenheit für den Tierarzt schnell unlukrativ. Große Betriebe hätten inzwischen so genannte „Autobahn-Tierärzte“, die regelmäßig auf den großen Höfen vorbeischauten. Manche Behandlungen könnten die erfahrenen Vollerwerbs-Landwirte inzwischen auch selbst durchführen.

Notfälle ein Problem

Das Nachsehen hätten die kleinen Höfe, die ungünstiger Weise auch noch in einem Riesen-Umkreis verstreut liegen. Wenn dort im Stall mal ein Notfall auftrete, sei das ganz schlecht.

Immer häufiger hört die erfahrene Tiermedizinerin, dass Nebenerwerbsbauern langsam die Lust an der Tierhaltung verlieren. Da sei die drohende Wolfsproblematik, die sich langsam am Horizont abzeichne mit dem laut Engel „völlig inakzeptablen Wolfszaun“, da sei die zunehmende Bürokratie, um die überlebensnotwendigen Zuschüsse zu kassieren, da sei die völlig ungeklärte Zukunft des Schlachthofes in Schönau und nun auch noch die bröckelnde tierärztliche Versorgung. „Für die Leute wird es extrem schwierig“, glaubt die Tierärztin.

Kulturlandschaft in Gefahr?

All diese Punkte führten dazu, dass Nebenerwerbsbetriebe sich zweimal überlegen, ob sie eine Investition tätigen. Und sie wägen gut ab, ob eine Hofübergabe an die nächste Generation überhaupt noch Sinn macht. Engel skizziert ein düsteres Bild: Sie glaubt, dass der Schwarzwald vor einem dramatischen Umbruch steht und die Nebenerwerbslandwirtschaft möglicherweise schon in fünf Jahren beendet sein könnte, weil sie sich nicht lohnt und mehr Verdruss als Freuden bereitet. Die viel gepriesene offene Kulturlandschaft im Biosphärengebiet Südschwarzwald sei dann ernsthaft in Gefahr, läutet Engel die Alarmglocken.