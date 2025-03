Schopfheim: Auch Gartenvögel brauchen Unterstützung

Vogelarten nehmen ab

Während typische Waldvögel wie der Buntspecht, Eichelhäher und die Ringeltaube zunehmend in Siedlungsräume vordringen, weil sie dort Schutz und Nahrung finden, nehmen insektenfressende und gebäudebrütende Vogelarten rapide ab. Der Schwarzwaldverein Schopfheim habe sich dieser Herausforderung angenommen und pflege seit über 20 Jahren Nistkästen in der bewaldeten Umgebung Schopfheims, heißt es weiter. Auch am vergangenen Wochenende zogen unter Anleitung des Naturschutzreferenten Thilo Kuschel Lauber und mit fachlicher Unterstützung des Stadtförsters Stefan Niefenthaler wieder etwa zwei Dutzend große und kleine Vogelfreunde in den Wald oberhalb von Wiechs, um Nistkästen zu reinigen und für die neue Brutsaison vorzubereiten.

Es braucht mehr Insekten

Indes: Der Bau neuer Nistkästen, die gezielt auf insektenfressende Vogelarten zugeschnitten sind, sei nur ein erster Schritt. Um dem Artenrückgang entgegenzuwirken, müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden. Ebenso wichtig seien daher Insektennisthilfen, „denn nur durch einen Anstieg der Insektenzahlen kann die Nahrungsbasis für die Vögel gesichert werden.“