Schopfheim Auch im hohen Alter noch auf Achse

Die Jubilarin fühlt sich dank Familie, Freunden und Nachbarn in der Schlattholzstraße, wo sie seit genau 50 Jahren wohnt, gut aufgehoben. Dass es ihr auch im hohen Alter noch gut geht, führt sie zudem auf viel Bewegung als Lebenselixier zurück. „Ich gehe auch nach einer schweren Erkrankung selbstständig einkaufen und in der warmen Jahreszeit zum Schwimmen in mein geliebtes Freibad“, freut sich die Jubilarin, auch wenn sie für die kleinen Ausflüge mittlerweile einen Rollator braucht.

Gerda Strübe, geborene Greiner, kam als Kind einer Handwerkerfamilie zur Welt. Der Vater verstarb früh, die Mutter heiratete ein zweites Mal und so kamen zu den drei Geschwistern noch zwei Stiefgeschwister hinzu. Nach der Schule musste sie ein so genanntes Pflichtjahr in einem Haushalt in Glashütten absolvieren. Nach Kriegsende fand die junge Frau Arbeit zuerst bei der Hanf-Union, danach für drei Jahre als Bäckerei-Verkäuferin in Schwenningen.