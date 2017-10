Schopfheim Auf den Spuren von Sinatra und Santana

SchopfheimFahrnau (hjh). Auf einen Hochgenuss hatten sich die „Freunde des ganz großen Sounds“ eingestellt. Und den gab es denn auch beim Doppelkonzert der Big Band des Musikvereins (BBF) und der Elitemusiker des Verbandsjugendorchesters (VJO) Hochrhein in der Festhalle.

Die BBF hat sich unter Federführung von Volker Ewert in den vergangenen 16 Jahren einen exzellenten Ruf erarbeitet. Das rockig-poppige Jazz-Ensemble des VJO unter der Leitung von Frank Pohl hat dank seinem fetzigen Schwung die Fans in der Region längst auf seiner Seite.

Allen Gästen, die den Weg in Fahrnaus gute Stube antraten, war also klar, was ihnen blüht. Mit hervorragenden Solisten wie Erwin Lenz, Dominik Hoyer oder Klaus Brunner, mit Bettina Bruzeks einschmeichelnder Stimme und mit viel Gefühl für die Harmonie des Jazz riss die Band ihre Gäste mit in die Welt Benny Goodmanns, der Legende Count Bassie oder eines Cole Porter.

Das Ensemble, das Jürgen Trefzer als routinierter Moderater begleitete, ließ mitten im Herbst Sinatras „Summerwind“ durch die alten Hallenmauern blasen, flog mit Bettina Bruzek „To the moon“ und wandelte mit dem Welthit „Smooth“ auf Santanas Spuren.

Seine Solisten holten sich dabei ein ums andere Mal den verdienten Szenenapplaus begeisterter Zuhörer ab. Das war Blasmusik zum Angewöhnen. Musik, die mit rhythmischem Beifall honoriert wurde und so allen zur Pause Glenn Millers Bigband-Klassiker „In the mood“ bescherte.

Es versteht sich eigentlich von selbst, dass die Jugend dort anknüpfte, wo die Fahrnauer aufgehört hatten. Mit klassischen Bigband-Werken, mit Jazz und Reggae und dank perfekter Unterstützung durch die drei Sängerinnen Sabrina Blatter, Silke und Verena Wagner loderte das Feuer kräftig weiter.

Kein Wunder. Denn „Sweet Georgia Brown“ , „Smack Dab in the Middle“, „Georgia on my Mind“ und nicht zuletzt „Valerie“ waren Auslöser des „Fever“, mit dem die Fans nach einem faszinierenden Jazz-Spektakel den Heimweg antraten.