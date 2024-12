Ein in der Torstraße geparkter Tiguan wurde am Freitag, 29. November, zwischen 13 und 15 Uhr vermutlich beim Rangieren von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren Tür beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 800 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980 bittet um sachdienliche Hinweise.