Schopfheim Auf Tour mit der Landesbischöfin

Wandern und Reden

Bei den kleinen Wandertouren sollte es Gelegenheit geben, über das zu reden, was bewegt, was in den Gemeinden gut läuft und was nicht, was bekümmert, was Mut macht oder Unterstützung braucht. In Anlehnung an die Äußerung „Ich bin dann mal weg“ stellte Heike Springhart ihre Begegnungen unter das Motto „Ich bin dann mal da“.

Von Adelsheim-Boxberg bis zum Bodensee kam die Landesbischöfin in fünf Regionen vorbei und sprach über Schöpfung, Landwirtschaft, Klimaschutz, Gesundheit, gute Ernährung, Erziehung, Bildung und einem generationenübergreifenden Miteinander. Die letzte Tour fand am Wochenende im Kirchenbezirk Markgräflerland statt.