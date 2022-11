Einen interessanten Abend verbrachte der Kiwanis-Club Wiesental in den Räumlichkeiten des DRK Schopfheim. Neben einem Auffrischungskurs in Sachen Notfallnummern und Ersthilfe am Unfallort gab es eine Einsatzschulung zur Handhabung des Defibrillators. Bereitschaftsleiter Simon Redling und Stellvertreter Dieter Schwöble gaben einen fachkundigen und engagierten Einblick in die Strukturierung und Abläufe der Organisation. Ebenso wurde eine Führung durch die Räumlichkeiten geboten. Es gab auch Infos zu den diversen Einsatzfahrzeugen. Der Kiwanis-Club schätzt besonders die Jugendarbeit des DRK. Finanziell, so Simon Redling, sei das DRK ständig auf Spenden angewiesen. Willkommen war daher die Finanzspritze in Höhe von 1000 Euro, die seitens der Mitglieder von Kiwanis gespendet wurde. Die Kiwanis-Mitglieder waren froh und motiviert, das DRK finanziell zu unterstützen. Foto: zVg