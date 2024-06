Schopfheim: Aufrüsten für Nahwärmenetz

BHKW fürs Nahwärmenetz

Dafür nun wird in der Stadthalle – jetzt bereits Standort der Heizzentrale des bestehenden Nahwärmenetzes – ein Blockheizkraftwerk (BHKW) eingebaut. Kostenpunkt: 106 000 Euro; der Auftrag ging an eine Firma aus Merdingen. Hinzu kommen Wartungskosten in Höhe von 7500 Euro pro Jahr. „Durch die zukünftig deutlich effizientere Nutzung des Energieträgers Erdgas durch Kraft-Wärme-Kopplung wird eine klimapositive Wirkung erzielt“, erklärt die Verwaltung hierzu in ihrer Vorlage. Außerdem wurden der Ausbau alter und der Einbau neuer Brandschutzklappen in der Lüftungsanlage für etwa 67 000 Euro an eine Firma aus Zell, weitere Arbeiten in diesem Zusammenhang für 22 000 Euro an eine Firma aus Rheinfelden vergeben.

Umbau der Jutzler-Villa

Einwände gab es gegen den Bauantrag auf Teilaufstockung der ehemaligen Fabrikantenvilla „Jutzler“ in der Entegaststraße. Gleichwohl wurde dem Vorhaben mit fünf Ja-, zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung das Einvernehmen erteilt. Der Besitzer des denkmalgeschützten Hauses will das zweite Obergeschoss und das Dachgeschoss um jeweils einen Raum erweitern. Durch den Anbau bekommen das zweite Obergeschoss und das Dachgeschoss jeweils einen zusätzlichen Wohnraum; außerdem wird jeweils eine Terrasse beziehungsweise ein Balkon in diesen Geschossen geschaffen. Der Anbau endet in einem Flachdach. Ansonsten bleibt die Villa baulich unverändert. Die Höhe der Aufstockung beträgt insgesamt etwa 5,50 Meter über dem ersten Obergeschoss. Die aktuelle Firsthöhe des Gebäudes von etwa 12,60 Meter wird nicht überschritten.