Schopfheim „Aufstehen für unsere Demokratie“

Martina Hinrichs von der hiesigen SPD betonte, von dieser Kundgebung gehe die „klare Botschaft aus, dass wir in einer guten und funktionierenden Demokratie leben“. Sascha Schneider, Vorsitzender der CDU-Stadtverbands, begrüßte das „parteiübergreifende Zusammen-stehen“ und den „gemeinsamen demokratischen Grundkonsens“.

„Fakten zählen, nicht Fantasie“, betonte Michael Straub von den Grünen. Für Corona seien die Fakten „klar und wissenschaftlich“ nachgewiesen, unstrittig sei auch, dass Impfung den besten Schutz biete. In einer Demokratie seien mehrheitlich gefasste Beschlüsse zu akzeptieren. Wer dies nicht wolle, müsse schauen, „mit wem er spazieren geht“, so Straub.

Jonathan Flohr (Freie Wähler) rief dazu auf, die Möglichkeiten der politischen Teilhabe zu nutzen.

„Wenn diese Kundgebung kein Zeichen für eine lebendige Demokratie ist, dann weiß ich es auch nicht mehr“, beglückwünschte Josha Frey die Organisatoren der Kundgebung.

„Wir dürfen nicht schweigen, sondern müssen aufstehen für unsere Demokratie“, rief Diana Stöcker unter starkem Beifall. Übergeordnetes Ziel aller Corona-Maßnahmen sei, Leben zu retten. „Wie können manche Gruppen dieses Ziel in Frage stellen?“, kritisierte sie die Querdenker-Szene und drehte den Spieß um: „In diesem Zusammenhang von Corona-Diktatur zu sprechen, ist in Wahrheit ein Angriff auf unsere Demokratie“.

Doch nicht nur Politiker ergriffen in der Kundgebung das Wort. Heidrun McKenzie zum Beispiel trat ans Mikrofon und sagte, ihre Tante sei mit 13 Jahren an Kinderlähmung gestorben, weil es damals noch kein Mittel gegen die Krankheit gab. „Impfstoffe sind ein Segen für die Menschheit“, betonte sie. Sie habe keine Verständnis für Leute, die die Schutzmaßnahmen des Staates als Diktatur verteufeln, so Heidrun McKenzie.

Eine Lanze für die durchaus belastenden und tief greifenden Corona-Regelungen brach auch Sonja Steiger vom Diakonischen Werk. „Sie sollen unser Leben bewahren und uns vor Krankheit schützen“, erklärte sie und hatte keine Zweifel, dass dies im Rahmen einer „lebendige Demokratie und einem funktionierenden Rechtsstaat“ geschehe.

„Wir können uns glücklich schätzen, dass es Impfstoffe gibt“, meinte Sabine Schmelzer von „Schopfheim hilft“, ehe die Kundgebung mit einem „Lichtermeer“ und einer Schweigeminute ausklang.

Zaungäste der rund einstündigen Veranstaltung auf dem Marktplatz waren etwa 200 bis 250 ausnahmslos unmaskierte Personen, die sich auf der Hauptstraße versammelt hatten und versuchten, mit lautstarken Zwischenrufen die Kundgebung zu stören. Sie marschierten anschließend durch die Innenstadt, ehe die Polizei dem ungenehmigten Treiben mit Platzverweisen ein Ende setzte (siehe gesonderten Artikel).

Schopfheim (wm). Klare Trennung: Die Teilnehmer der überparteilichen Corona-Kundgebung und die „Spaziergänger“ aus der Querdenker-Szene kamen sich am Montagabend nicht in die Quere.

Die Lager waren erkennbar geteilt: Die Spaziergänger tummelten sich – fast ausnahmslos ohne Maske – auf der Hauptstraße und fielen lediglich durch ein paar gelegentliche Zwischenrufe auf. Auf dem Marktplatz wiederum waren die Befürworter der Corona-Politik unter sich – von Querdenkern, die sich angeblich ja unter die Kundgebung mischen wollten, war – auf den ersten Blick jedenfalls – nichts zu sehen.

Während der einstündigen Veranstaltung registrierte die Polizei denn auch keine Zwischenfälle. Nach der Auflösung der Kundgebung allerdings mussten die Ordnungshüter doch einschreiten. Beim Marsch der Spaziergänger durch die Innenstadt herrschte – anders als an den vorausgegangenen Montagen – eine „passiv-aggressive Stimmung“, wie Polizeisprecher Thomas Batzel erklärt.

Der Aufforderung, die unangemeldete Versammlung gemäß der Allgemeinverfügung des Landratsamts aufzulösen, habe sich ein „harter Kern“ widersetzt. Als die Beamten die Personalien feststellen wollten, sei es zu einer „Rangelei“ gekommen, so Batzel. Daraufhin habe die Polizei zwei Platzverweise und Anzeigen ausgesprochen.

Auch in Fahrnau gingen nach Polizeiangaben um die fragliche Zeit etwa 200 Personen von St. Agathe aus in Richtung Innenstadt auf die Straßen. Als die Ordnungshüter per Durchsage die Spaziergänger aufforderten, die ungenehmigte Versammlung zu verlassen, hätten sich diese einzeln wieder auf den Heimweg gemacht, so Thomas Batzel.

Dank an die Krakeeler Kundgebung in SchopfheimEinen großen Dank an die wenigen, die durch das Krakeelen von „Freiheit“ und „Corona-Diktatur“ versucht haben, die Kundgebung zu stören. Sie haben uns allen gezeigt, was sie von Demokratie und der Freiheit darin halten, die sie für sich einfordern: gar nichts! In einer Demokratie hat man die Freiheit zu bleiben, auch wenn man anderer Meinung ist. Oder das Land zu verlassen, ohne daran gehindert zu werden. Vielleicht möchten sie ja die „Corona-Diktatur“ verlassen und in ein demokratischeres Land gehen. Wie wäre es mit Belarus? Nein, geht ja nicht. Dort läuft man Gefahr, verhaftet zu werden, wenn man seine vom Staat abweichende Meinung sagt. Es scheint ihnen also nichts anderes übrig zu bleiben, als in dieser ach so furchtbaren „Corona-Diktatur“ zu bleiben. Jürgen GriebelSteinen