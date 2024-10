Schopfheim: Aus für Würth Elektonik – und 300 Jobs

Über die anstehende Schließung der Leiterplattenproduktion in Schopfheim informierte der Leiterplattenhersteller „Würth Elektronik Circuit Board Technology“ mit Hauptsitz im baden-württembergischen Niedernhall am Montagnachmittag im Anschluss an eine Betriebsversammlung in einer Pressemitteilung. Aufträge werden demnach künftig an anderen Standorten in Deutschland gefertigt. In Schopfheim selbst fallen 300 Arbeitsplätze weg – Würth war in der Markgrafenstadt bislang einer der größten Arbeitgeber.