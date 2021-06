Schopfheim Ausdauer hat sich ausgezahlt

Mit dem Dreikampf in Schopfheim geht in diesem Jahr der erste Triathlon in Baden-Württemberg über die Bühne. Die Ausdauer, die Triathleten von Haus aus haben müssen, hat sich auch bei der Bewilligung des Schopfheimer Triathlons ausgezahlt.

Seit dem 15. Juni liegen nun sämtliche Genehmigungen vor. Die Organisatoren der Veranstaltung wollen nun alle Hebel in Bewegung setzen, um in dieser extrem kurzen Vorbereitungszeit die Veranstaltung so gut wie möglich auf die Beine zu stellen.