Schopfheim „Aushängeschild des Markgräfler Tagblatts“

Schopfheim. Verleger Dr. Hansjörg Jaumann setzt auf Heimatverbundenheit und Weltoffenheit, was sich in der täglichen Berichterstattung widerspiegelt. Mit Werner Müller an der Spitze der Redaktion des Markgräfler Tagblatts in Schopfheim sei genau das in den vergangenen 38 Jahren gelebt worden, dankt Jaumann dem langjährigen Redaktionsleiter, der zum 1. Juli in den wohlverdienten Ruhestand geht.