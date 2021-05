Schopfheim Außergewöhnliches Exemplar

Wünsch hat im Garten hinter dem Haus von Siegfried Schmidt in Kürnberg die Stechpalme vermessen und weist darauf hin, dass die meisten Stechpalmen in Deutschland im Schnitt eine Höhe von sechs bis acht Metern und einen Brusthöhendurchmesser von 20 Zentimetern haben. Nach Wünschs Recherchen stehen noch größere Exemplare in Deutschland in Emmerich am Niederrhein (260 Jahre alt, zwölf Meter hoch) sowie im Odenwald (180 Jahre alt, 13 Meter hoch).

Das Alter der Kürnberger Stechpalme kann Siegfried Schmidt genau beziffern. Der frühere Eigentümer des Schmidt`schen Eigenheims habe sie 1898 gepflanzt, als Sohn Oskar Glatt 1898 geboren wurde. Glatt, von dem die Schmidts das Haus gekauft hatten, habe dies so erzählt. Da der Setzling wohl auch schon das eine oder andere Jahr auf dem Buckel (oder dem Geäst) hatte, dürfte die Stechplame tatsächlich noch älter sein. Dass sie in dieser Zeit so stattlich wuchs, so erklärt Wünsch, der als Revierförster zwar für Maulburg und Hausen zuständig ist, als Kürnberger Jagdpächter den Alt-Ortsvorsteher und auch die Topographie des Dorfes aber bestens kennt, liege an deren Standort im Garten, einem schattigen Platz, und Schatten liebt die lateinisch als „Ilex aquifolium“ bezeichnete Pflanze besonders.