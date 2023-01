Schopfheim Ausstellungen von Polygon bis „Eiszeit“

Aktuelles

Auf großes Interesse stößt die aktuell in der Kulturfabrik laufende Ausstellung „Eiszeit“, die der Kunstverein Schopfheim in Kooperation gemeinsam mit seinen Pendants in Lörrach und Weil – gemeinsam das Kollektiv „dreiArtig“ – organisiert. Insbesondere die Anwesenheit vieler Künstler und Künstlerinnen am Sonntagnachmittag werde positiv wahrgenommen, hält der Verein in einer Mitteilung fest. Für die Besucher biete sich dabei die Gelegenheit, Bilder und Skulpturen nicht nur zu betrachten, sondern darüber mit ihren Schöpfern ins Gespräch zu kommen. Die nächste Gelegenheit zu einem solchen Austausch bietet sich am kommenden Sonntag, 29. Januar, zwischen 15 und 17 Uhr.

Ausblick

Für das laufende Jahr sind im Sommer in der Michaelskirche eine Lichtinstallation und in der Kulturfabrik eine Ausstellung von Chris Göttel mit dem Titel „Pink-Party“ für junges Publikum geplant. Die Ausstellung „Eiszeit“ in der Kulturfabrik läuft bis zum 25. Februar und ist mittwochs, samstag sowie sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Dialog mit den Künstlern findet jeden Sonntag in unterschiedlicher Zusammensetzung statt.