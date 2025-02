Schopfheim: Auszeichnung für Rotarier

Für ihren herausragenden Einsatz für soziale Projekte in der Region und für ihre langjährigen Verdienste im Clubleben wurde Thomas Faller, Wolfgang Hentschel und Jens Steinhoff die Auszeichnung als „Paul Harris Fellow“ verliehen, schreibt der hiesige Rotary Club in einer Mitteilung. Die Auszeichnung geht auf Paul Harris, den Gründer von Rotary, zurückgeht und wird von Rotary International als Dank und Anerkennung für selbstloses Dienen für Andere und soziales Engagement in der Gesellschaft vergeben, erläutert Rotary in der Mitteilung. Zu den prominenten Empfängern der Auszeichnung gehören auch Mutter Theresa, Jimmy Carter, Joachim Gauck und Hans-Dietrich Genscher.