Schopfheim: Auszeichnung für verdiente Bürger

Foto: Gudrun Gehr

Für seinen ehrenamtlichen Einsatz im Bereich Angelsport erhielt Bruno Imbery die Verdienstmedaille der Stadt Schopfheim.

Ursula Schmitthenner schließlich hat sich im kirchlichen Bereich verdient gemacht und wurde dafür geehrt.

Die Vorschläge für die Ehrung können jedes Jahr von Organisationen, Verwaltung, Vereinen, Mitglieder des Gemeinde- oder Ortschaftsrates und Einzelpersonen eingereicht werden. Wer geehrt wird, entscheidet der Finanz- und Verwaltungsausschuss.

Jugend musiziert

Ben Maier, Jonathan Bauer und Arvid Nalenz waren als Jungmusiker der Musikschule Mittleres Wiesental beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in der Kategorie Schlagzeug, Trommeln und Pop erfolgreich – und wurden dafür nun auch noch mal beim Ehrungsabend gewürdigt. Ben Maier und Jonathan Bauer wurden in Abwesenheit geehrt, Arvid Nalenz nahm die Urkunde persönlich entgegen – und ließ es dann in der kleinen Kirche an seinem Schlagzeug buchstäblich krachen.

Ausgezeichnete Sportler

Zahlreiche Erfolge konnten Schopfheimer Sportler im vergangenen Jahr erringen. Die erste Ehrung in diesem Zusammenhang ging in Abwesenheit an Arian Hasas vom Tennisclub Schopfheim als Gewinner des Turniers „Tennis Europe“ für Teilnehmer unter 16 Jahre.

Aus dem Bouleverein „Le cochonnet“ wurden Tess Hauptvogel sowie Jan, Hanna und Matthias Laukart geehrt; Letzterer erspielte sich bei der Petanque-Weltmeisterschaft in Afrika den dritten Platz.

Anerkennende Worte fand Bürgermeister Harscher schließlich für die große Anzahl Sportler aus der Turnerschaft Langenau (TSch). Er sagte: „Es freut mich besonders, dass wir einen so großen, erfolgreichen Verein in unserer schönen Markgrafenstadt haben.“ Unter Cheftrainer Hubert Klemm und seinem Trainer-Team schwammen die Triathleten vor allem in Baden-Württemberg ganz oben mit und fuhren zahlreiche Siege und Meistertitel ein. Insgesamt wurden 35 Sportlerinnen und Sportler von der Turnerschaft mit Sportmedaille und Ehrenurkunde gewürdigt.

Darunter befand sich Annick Böhler, die im Oktober an der Weltmeisterschaft des Iron-Man Triathlon in Hawaii teilnahm und dort den achten Platz der Altersklasse zwischen 30 und 34 Jahren errang. Insgesamt landete sie auf dem beachtlichen 63. Platz von 2000 Starterinnen.

Weitere ausgezeichnete Sportler aus den TSch-Reihen: Manon Faucher, Isabella Otte, Ida Rümmele, Hannah Faiß, Johanna Günzel, Ben Winter, Moritz Bochmann, Ben Lasse Roniger, Josua Lerche, Rico Möglich, Johanna Otte, Heidi Schmidt, Sophie Winter, Helena Potratz, Diana Heise, Emmely Kaiser, Noga Grossmann, Marina Vutova, Nora Lerche, Emily Eck, Zoe Marie Alves Gezork, Louann Deitmer, Kim Bürger, Jonathan Möller, Michael Selzer, Georg Ermer, Phil Bürger, Philipp Baumann, Arne Bausewein, Paul Eck, Theo Burger, Robin Heise, Jann Werner Schröder und Simon Selzer.