Schopfheim Auto abstellen wird teurer

Rund um die Kernstadt herum, am Stadtgraben, in der Adolf-Müller-, Hebel-. Haupt- und Feldbergstraße sowie bei der Stadthalle kosten Parkplätze einheitlich einen Euro pro Stunde. Tagestickets sind hier für fünf Euro, auf einigen kleineren Flächen noch weiter entfernt von der Kernzone für drei Euro (eine Stunde 0,50 Euro) zu haben. Und Parkplätze nördlich der Altstadt und in der Nähe der Stadthalle gibt es nach wie vor gratis. Und die Brötchentaste, die kostenloses Parken bis zu 20 Minuten erlaubt, steht in allen Bereichen weiter zur Verfügung.

„Das ist unser Beitrag zur weiteren Verkehrsberuhigung der Innenstadt“, begründete Stefan Klever die Notwendigkeit der Neuorientierung, die nun schnellstmöglich publik gemacht werden soll, „damit sich die Autofahrer darauf einstellen können und nicht in alte Gewohnheiten verfallen und zu wenig Geld einwerfen für Tickets, die dann in der Regel nur noch die halbe Parkzeit ermöglichen. Favorisiert werden soll aber eindeutig das Parken in der Tiefgarage. Darauf wiesen die Vertreter der Stadt und von Schopfheim aktiv im Gespräch mehrmals hin. Cornelia Claßen kündigte an, dass im Bereich von Schärers Au und an der westlichen Zufahrt zur Kernstadt in 4,50 Meter Höhe mit Bannern großflächig über die gesamten Fahrbahnbreiten auf die Parkmöglichkeiten in der Tiefgaragenplätze aufmerksam gemacht wird.

Dazu habe man sich entschlossen, weil eine „digitale Parkwegweisung“ viel zu teuer gekommen wäre. Außerdem liegen in die Geschäften Flyer aus, auf denen die unterschiedlichen Parkflächen mit den dazu gehörenden Preisen farblich gekennzeichnet sind, versprach Stefan Klever, der in der neuen Gebührenordnung „nur Vorteile“ für alle, vor allem für die von Lärm und Fahrzeugen gebeutelte Kernzone der Markgrafenstadt sieht.