Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am Dienstag, 20. Mai, zwischen 16 und 17 Uhr einen geparkten VW T-Roc auf dem Viehmarkt-Parkplatz in der Austraße beschädigt. Der Schaden am vorderen Reifen und der Vorderachse beläuft sich auf rund 7000 Euro, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Das Polizeirevier Schopfheim bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden unter Tel. 07622/666980