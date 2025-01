Schopfheim: Auto-Branche ist Sorgenkind

In China lassen sich nicht mehr so viele luxuriöse und hochpreisige Verbrenner verkaufen wie BMW, Mercedes und Co. sich das wünschen; kleinere E-Autos sind dort stärker nachgefragt. Dabei wiederum können deutsche Autobauer preislich nicht mit den günstigen E-Modellen der chinesischen Konkurrenten mithalten. Und auch in Deutschland halten sich die Verbraucher bei den E-Autos zurück: Die Schlaglichter, die beim der Diskussionsrunde in Langenau auf die Automobilindustrie geworfen wurden, strotzten nicht eben vor Optimismus.