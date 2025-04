Komplett ausgebrannt ist ein Auto am Mittwoch gegen 14.40 Uhr an der Kreuzung Hohe-Flum-Straße/Wiechser Straße. Die Fahrerin bemerkte während der Fahrt, dass ihr Auto zu brennen anfing, berichtet die Polizei. Sie hielt an und verließ zusammen mit zwei weiteren Insassen unverletzt das Fahrzeug. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, das Auto brannte jedoch komplett aus. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Zur Fahrbahnreinigung wurde die Straßenmeisterei verständigt.