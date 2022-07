Schopfheim Auto kracht in Baustelle

Schopfheim. In eine Baustelle auf der Straße Gündenhausen fuhr am Montag gegen 14.40 Uhr ein 79 Jahre alter Mann. Er war seinem VW Polo in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte eine Baustelle auf seinem Fahrstreifen umfahren. Dabei schätzte er laut Polizei die Situation angesichts eines entgegenkommendes Fahrzeug falsch ein: Beide Autos konnten die Baustelle offenkundig nicht gleichzeitig passieren, so dass der VW-Fahrer im letzten Moment abbremste – und frontal in die Baustelle hineinfuhr. Dabei fuhr er einen Hydranten um, was für einen größeren Wasseraustritt sorgte.