Schopfheim Autofahrer übersieht Pedelec-Fahrerin

Schopfheim-Fahrnau. Leichte Verletzungen erlitt ein Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Hauptstraße. Kurz vor 17 Uhr wollte ein 33-jähriger Mann mit seinem Mazda nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Dabei übersah er laut Polizeibericht die entgegenkommende Pedelec-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 56-jährige Frau verletzte sich dabei und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro.