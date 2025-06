Ein Autofahrer ist am Dienstag, 17. Juni, um 20.20 Uhr auf einen Lkw-Anhänger aufgefahren, der in der Belchenstraße geparkt war. Mutmaßlich stand der 33-jährige unter Drogeneinfluss, teilt die Polizei mit. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Dort erfolgte eine Blutentnahme, da der Drogenvortest bei dem 33-Jährigen positiv auf Kokain verlief, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro.