Schopfheim „Avanti“: Krimi, Kuba und Italien-Flair

International, aber ebenso feurig wird es am 18. Januar, wenn es in der Markgrafenstadt „Pasión de buena vista“ heißt. Die Newstar Management GmbH präsentiert das Tanz- und Musikerlebnis aus Kuba. Die „Buena Vista Band“, Background-Sänger und die Tanzformation „El Grupo de Bailar“ bieten eine Bühnenshow mit mehr als 150 maßgeschneiderten Kostümen – alles soll die Zuschauer auf die Straßen Kubas entführen, es wird Rumba, Salsa und Cha-cha-cha getanzt; auch weniger bekannte Tanzstile wie Son und Danzón gibt es zu sehen, also die ganze Palette kubanischer Musik und Tänze. Die Produktion wurde schon vor mehr als 800 000 Besuchern in mehr als 800 Shows gezeigt.

In die Alpen führt das Stück, das in Schopfheim sogar Premiere hat: „Die Geierwally“. Mit LED-Leinwand und Film zeigen die Theatergastspiele Fürth dieses Alpenspektakel, eine Geschichte, die nach dem Bestseller von Wilhelmine von Hillern in der Fassung von Hans Gnant gezeigt wird. Das „Alpenspektakel“ wird am 12. März aufgeführt.

Das Theaterabo für die Spielzeit 2022 / 23 endet am 20. April nächsten Jahres, wenn es heißt: „Geliebte Hexe“. Die Theatergastspiele Fürth gastieren dann ein drittes Mal auf der Bühne unterm Kupferdach und bringen romantische Komplikationen und einen Liebeszauber in die Markgrafenstadt.

Die Kulturkooperation bringt auch wieder das „Theaterfestival für junge Leute“ in die Stadt. Drei verschiedene Stücke werden im November in der Stadthalle aufgeführt, „Fiete und sein Weihnachtserlebnis“ (Pfeils Puppenspielbühneli), „Zwerg Nase“ (Musikbühne Mannheim) und „Elisa und die Schwäne“ (Tempus Fugit, Lörrach), der Kartenvorverkauf beginnt am 4. Oktober bei der Tourist-Info.

Der Kleinkunstbereich soll ebenfalls nicht zu kurz kommen: Es sind zwar nicht die „Rolling Stones“, die in Schopfheim gastieren, aber doch „Die rollenden Steinchen“, die am 17. September in St. Agathe Musik machen – Eltern und Kinder für Eltern und Kinder. Weitere Veranstaltungen in St. Agathe: ebenfalls 17. September: „Accoustic Rock“ mit „Station Four“, 18. November: „Pariser Flair – Blesseur d’amour“ (Chansons) und am 9. Dezember das Kirchenkabarett „Die Vorletzten“. Eine Kleinkunstveranstaltung findet auf der Bühne im Museumskeller statt: am 24. März 2023 „Strohmann-Kauz-Sitzläder: Der letzte Stammtisch“ (Kabarett).

„Die rollenden Steinchen“ bei der Kleinkunst

In Wehr wiederum bietet die Kleinkunstbühne am 9. September „Kein Applaus für Podmanitzki – Das Theater mit dem Theater“ (VHS-Theatergruppe Wehr, frei nach Ephraim Kishon), „The Rocky Horror Picture Show & Ed Wood“ (Halloween-Science-Fiction, Kinoparty am 31. Oktober), „Death Comedy“ (Titel: „Zeitlos“, 1. November), Kabarett „Wer sind eigentlich ’wir’?“ am 26. März 2023 und die Komödie „Gretchen 89ff“ am 13. Mai 2023.

Gipsy-, Swing- und Fingerstyle

Musikalisch wird es mit den Schlosskonzerten, die allesamt in der Wehrer Stadthalle gespielt werden. Klassische Opernarien, ein Advents- und ein Sommerkonzert mit dem oberrheinischen Sinfonieorchester Lörrach sowie das Gastspiel des „Klenze Quartetts“ und eines Klaviertrios sind im Programm für die neue Spielzeit angekündigt.

Im Rahmen von „Akkorde am Hochrhein“ wird zudem „Gipsy-, Swing- und Fingerstyle“ geboten, „Klassik am Sonntagnachmittag“ beinhaltet ein Neujahrskonzert am 8. Januar – ebenfalls komplett in Wehr stattfindend.

Das Programmheft beinhaltet auch Kunstausstellungen in der Schopfheimer Kulturfabrik und in der Galerie Altes Schloss in Wehr sowie Sonderausstellungen im Stadtmuseum Schopfheim.

Das Programmheft der Kulturkooperation Schopfheim-Wehr liegt öffentlich aus. Der Verkauf von Einzelkarten hat begonnen. Karten gibt es bei der Tourist-Info Schopfheim, bei „Pipe Corner“, bei Toto Lotto Schwald in Fahrnau sowie in der Geschäftsstelle des Markgräfler Tagblatts.

Karten für Veranstaltungen, die in Wehr stattfinden, gibt es bei der Wehrer Tourist-Info. Karten im Internet sind unter www.reservix.de zu haben.