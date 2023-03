Schopfheim B 317: Mit Ampeln zu mehr Sicherheit

Erfolgreicher Probelauf

Als erfolgreichen Probelauf verzeichnen die Behörden hier die provisorische Ampellösung im Zuge der Bauarbeiten zur Hangentwässerung im vergangenen Jahr. Dazu habe es „im Großen und Ganzen nur positive Rückmeldungen gegeben“, so der Behördenvertreter.

Beide Ampelanlagen verfügen über eine verkehrsabhängig Steuerung, die via „Videodetektion“ funktioniert. Maximal 90 Sekunden soll es von Grünphase bis Grünphase dauern. In Betrieb gehen sollen die Ampeln am 21. September.

Neue Fahrbahnbelag

Für den Bereich zwischen Anschluss Mitte und Abzweigung zur Kreisstraße K 6352 gibt es eine neue Fahrbahndecke; zwischen „Mitte“ und „Ost“ kommt dabei sogenannter „Flüsterasphalt“ zum Einsatz. Bei einem Tempo ab 60 Stundenkilometern schlucke dieser zwei bis vier Dezibel, erläuterte Bollinger.

Zeitplan und Umleitungen

Um die Behinderungen für den Verkehr und die daraus folgenden Belastungen für die Innenstadt so gering wie möglich zu halten, habe man sich bemüht, die etwa einen Monat dauernden Bauarbeiten so weit als möglich in die Sommerferien zu verlegen; diesem Plan indes kämen die Ferienzeiten der Baufirmen ein wenig in die Quere, erläuterte Bollinger. Anvisierter Zeitraum nun: 21. August bis 22. September.

Die Bundesstraße wird abschnittsweise voll gesperrt. Wiederum mit Blick auf die Behinderungen sind die Bauphasen nachts und wochenends geplant – dann also, wenn weniger los und vor allem auch kein Schwerlastverkehr unterwegs ist: Werktags zwischen 19 und 5.30 Uhr, übers Wochenende von Freitag um 19 Uhr bis Montag um 5.30 Uhr. Der örtliche Verkehr wird in dieser Zeit innerorts umgeleitet, der überregionale Verkehr soll großräumig umgeleitet werden.

Stimmen im Gemeinderat

Für die CDU-Fraktion zeigte sich Thomas Kuri zufrieden, „dass jetzt Bewegung in die Sache kommt“. Zugleich verwies er darauf, dass es doch „einiges an Druck“ gebraucht habe, bis es nun endlich so weit sei. Tatsächlich hatte zuletzt insbesondere die CDU das Thema im Gemeinderat immer wieder aufs Tapet gebracht; Bürgermeister Dirk Harscher hatte die entsprechenden Signale dann in Richtung des zuständigen Regierungspräsidiums weitergesandt. Harscher wie Kuri betonten, dass die Ampeln für den Moment eine Verbesserung bringen – diese aber keineswegs als endgültige Lösung durchgehen dürften.