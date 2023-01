Schopfheim Bach’sches Gewusel in der Kirche

Im Zentrum dieses Konzerts zum Jahreswechsel stand Bachs e-Moll-Präludium, das nach Ansicht des Organisten als sein virtuosestes anzusehen ist. Bogon wollte die Virtuosität indes nicht in den Vordergrund gestellt wissen, aber es war doch hörbar von ihm technische Bravour.

Hochprofiliertes Spiel

Jedenfalls ist es ein schwerprächtiges Werk mit einer „wuseligen“ Fuge, die in wahrhaftem Kathedralklang, aber bei guter Durchhörbarkeit, in den Kirchenraum gestellt wurde. Dank seines hochprofilierten Bach-Spiels behielt Bogon die Übersicht im Verlauf dieser musikalischen Linien und führte eine bemerkenswerte Stabilität des Orgelspiels mitten in dem streng analytischen Kontrapunktgewirr vor. Man sah auch seine hervorragende Pedalpräsenz.

Zur Erholung nach dem Bachschen „Gewusel“ (Bogon) gab es noch einmal einen Choral von Bach, auch als Überleitung zu den englischen Stücken, die dem Silvesterkonzert ihren Titel „Meet the Queen“ gegeben haben. Zwei Werken von Herbert Botting und Thomas Adams, typische englische Musik voller Grandeur und Nobilität, schloss sich mit dem reizenden Andantino von César Franck die französische Variante von Orgel-Charme an.

Auch diese französische Orgelromantik spielte Bogon verhalten und fein abgetönt. Das bei Organisten nicht so beliebte und daher seltener gespielte „Final“ op. 21 von Franck, das schon sinfonische Dimension hat, gehört in die Schublade „Virtuosenrepertoire“.

Bogon bezeichnet das vorwärtsdrängende, ja hetzende Stück mit seiner signalartigen Quart und einem markant tönenden gegenläufigen Orgelpunkt selber als eine der ersten sinfonischen Dichtungen für Orgel.

Ein „Reißer“ zum Schluss

Hier konnte man wieder einmal erleben, dass die Orgelwerke von César Franck, der im Dezember im ausklingenden Jubiläumsjahr 200. Geburtstag hatte, säkularisierte Musik ohne liturgische Bindung sind – auch das wohl verkannte Orgelopus „Final“ ist eher Konzertsaal- als Kirchenmusik.

Während im übrigen Konzertleben César Franck nicht so sehr in Mode ist, gilt er mit seiner Kunstreligion bei den Organisten als Musikheiliger. Und so krönte dieses „Final“ klanggewaltig das diesjährige Silvesterkonzert und war ein sehr tauglicher Schluss-„Reißer“ – fast wie die sonst von Bogon gern gespielte berühmte Widor-Toccata.