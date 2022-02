Schopfheim Balance halten und andere Übungen

So trafen sich an einem Samstag sieben motivierte Teilnehmer in Bernau-Hof, um die Skating-Technik zu erlernen. Unter Anleitung eines kompetenten Trainers wurden die Teilnehmer in die dynamische und anstrengendste Form des Langlaufs eingeführt. Die Hof-Loipe bot ideale Voraussetzungen, um die vielen Übungen, unter anderem zum Halten der Balance, umzusetzen. Das Erlernte müsse regelmäßig wiederholt werden, damit sich Erfolg und Freude am Skating einstellen, so der Trainer.

Sogar zwölf Langlauf-Interessierte wollten an einem Sonntag die klassische Langlauftechnik erlernen oder sich weiter darin verbessern. Dieser Kurs fand am Loipenzentrum von Bernau statt. Mit vielen, teilweise spielerischen Übungen wurde die Technik von zwei Trainern vermittelt. Bei der Abschlussrunde durch den Zauberwald konnten die Teilnehmer das Erlernte umsetzen.