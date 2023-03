Schopfheim Bares Geld für mehr Grün in der Stadt

Die Auswirkungen des Klimawandels sind besonders in den Städten deutlich zu spüren. Zugleich gibt es zahlreiche Maßnahmen zur Klimaanpassung, die beispielsweise die zunehmende Hitze im Sommer und die immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse abmildern können, schreibt die Stadt – und weist in diesem Zusammenhang pünktlich zum Beginn der Frühlingspflanzzeit auf das Förderprogramm „Begrüntes Schopfheim“ hin: In dessen Rahmen werden Zuschüsse für die Entsiegelung von asphaltierten Flächen, für Dach- und Fassadenbegrünung und für die Pflanzung „großkroniger Laubbäume“ gewährt.