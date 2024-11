Schopfheim/Basel: Hebelprojekt endet mit Feier

In sechs Etappen wanderten insgesamt 43 Wanderer auf dem Hebelwanderweg von der Wiesen-Quelle am Feldberg bis zum Petersplatz in Basel. Das bot die Gelegenheit, die alte Freundschaft zwischen den Ortsvereinen Basel und Schopfheim aufzufrischen. Auf den einzelnen Etappen gab es viel zu sehen und zu erleben.

Bei der Abschlussfeier verwies die Vorsitzende Marita Sütterlin auf die Entstehung des Projektes, das von vielen im vergangenen Jahr noch als verrückt eingestuft wurde. Doch man habe den Zeitgeist getroffen und viele Wanderer motiviert.