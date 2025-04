Schopfheim: Bauern suchen eine neue Heimat

Sehr exponierte Lage“

Um Antworten auf die grundsätzlichen Fragen (verkehrliche Erschließung, Umweltverträglichkeit, Natur- und Artenschutz) zu erhalten, nehmen die Behörden zunächst die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans in Angriff. Die Ergebnisse dieses Verfahrens sollen dann als Konzeption in den konkreten Bebauungsplan und in den städtebaulichen Entwurf für den neuen Hof Dinkelberg im Sengelen fließen.

„Wir versprechen uns vom FNP-Verfahren einen Erkenntnisgewinn für die konkreten Planungen“, betonte Planerin Birthe Fischer von der Stadtbau Lörrach. Erforderlich seien „sensible Pläne“, da der neue Hof in „sehr exponierter Lage“ liegen werde. „Wir wollen etwas zur Lebensqualität der Menschen in Schopfheim beitragen“, warb Markus Hurter bei den Ausschussmitgliedern um Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Standort. Dafür seine noch „ein weiter Weg“ zurückzulegen. Grundsätzlich sei mit der Umsiedlung auch an eine Vergrößerung des Hofes um rund 50 Prozent gedacht. Jetzt schon zu sagen, ob und in welchem Umfang sich dies in zehn oder 15 Jahren tatsächlich realisieren lasse, sei allerdings „Kaffeesatzleserei“.

Grundsätzliche Bedenken

Grundsätzliche Bedenken hinsichtlich des anvisierten neuen Standorts im Sengelen äußerte Thomas Kuri. Der CDU-Fraktionschef sah ein „Problem für die städtebauliche Entwicklung“, eigne sich die genannte Fläche doch durchaus auch für andere Nutzungen. Dort einen „Emissionsbetrieb“ zu genehmigen, verhindere andere Ansiedlungen in einem Umkreis von 500 Metern. Zudem warnte er davor, für einen Standort im Außenbereich Nutzungen zuzulassen, die landwirtschaftlich nicht privilegiert sehen. „Damit schaffen wir einen Präzedenzfall“, warnte er.