„Leider gibt es Zeitgenossen, die dafür nicht nur keinen Sinn haben, sondern das schöne Arrangement – bewusst oder gedankenlos – einfach zunichte machen. Das ist gleichermaßen schade und ärgerlich“, heißt es in einer Mail, mit der sich Stefan Wetzel, der Leiter des Bauhofs, an Bürgermeister Dirk Harscher und an die Öffentlichkeit wendet.

Achtlosigkeit beklagt

Und leider seien diese Aktionen nicht das einzige Ärgernis im öffentlichen Raum, in dem seine Mitarbeiter tätig sind: Vandalismus, beklebte Schilder, nicht entsorgter Hundekot und Müll an allen möglichen Orten in der Stadt und in den Außenbezirken machen Wetzels Mitarbeitern zu schaffen. In den jüngsten Jahren herrsche eine gewisse Achtlosigkeit – und das bereite ihm Sorgen, sagte Wetzel im Gespräch mit unserer Zeitung.