Die Exkursion wurde über das Projekt „Respekt-Coach“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend finanziert und zu großen Teilen auch geplant. Ziel des Projekts sei die Prävention gegen Extremismus, Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, um dem Aufkommen von extremistischen Tendenzen entgegenzuwirken, teilt die Schule mit.

Die Exkursion diente nicht nur der historischen Bildung, sondern auch der Mahnung an die Schrecken des Nationalsozialismus. Die Schüler hatten die Möglichkeit, über das Erlebte zu reflektieren und sich mit den dunklen Kapiteln der Geschichte auseinanderzusetzen. „Die Exkursion zur Gedenkstätte Natzweiler-Struthof war für die Teilnehmer eine bewegende und lehrreiche Erfahrung, die sie nicht so schnell vergessen werden“, schreibt die Schule abschließend. Sie hinterlasse einen nachhaltigen Eindruck und unterstreiche die Bedeutung, die historische Erinnerung und Aufklärung in der heutigen Zeit haben.