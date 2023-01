Schopfheim Begegnungen überm Mittagsmahl

Von Gudrun Gehr

Schopfheim. Es ist eine Anregung der Landeskirche unter dem Stichwort „Wärmewinter“, der die Diakonin Ursula Schmitthenner mit ihrem Team auf die Idee brachte, das vorgeschlagene Thema in Schopfheim in Richtung „Wärmenden Mittagstisch“ zu konkretisieren. Die Landeskirche hatte ihre Gemeinden inspiriert, den herrschenden Krisen soziale Initiativen entgegenzustellen. In Windeseile erklärten sich 25 Helfer bereit, bis zum 5. April jeweils mittwochs in der Küche, an der Theke und beim Service mitzuhelfen.