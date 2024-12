Gemeinsam malen die fünf Künstler aus Schopfheim, Gersbach und Rheinfelden einmal wöchentlich unter der Leitung von Bernhard Oeschger im „Offenen Atelier“. Sie sind der „harte Kern“, so Oeschger, der in Freiburg Kunstgeschichte studiert hat und später am Badischen Landesmuseum als Konservator gearbeitet hat. Der Inzlinger stellte in zahlreichen Galerien in der Region aus.