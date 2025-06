Mit seinem BMW war ein 20-Jähriger am Freitag um 16.40 Uhr auf der Kreisstraße 6352 von Kürnberg her in Richtung Gersbach unterwegs. In einer S-Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. Dort kollidierte er mit einem Hang, das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, heißt es weiter. Der 20-Jährige und sein 58-jähriger Beifahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10 000 Euro, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.