Schopfheim Bella Auerbacher aus dem Haus geholt

Zeitzeuge berichtet

Heiner Schneegaß, ein Schopfheimer Sozialdemokrat, der 1940 acht Jahre alt ist, schreibt 1980 seine Kindheitserinnerungen in „E Stedli un sini Mensche“ auf. Dort veröffentlicht er auch das Foto von Bella Auerbacher mit ihren beiden Nichten. Am 22. Oktober 1940 hält vor dem Haus der Familie Auerbacher ein großes Polizeifahrzeug. Gestapo-Männer in Ledermäntel und Hüte steigen aus. Die vierunddreißig Jahre alte Bella Auerbacher und ihre Schwester Klara Weil müssen in das Auto einsteigen. Ein Gestapo-Mitarbeiter verteilt aus dem Haus Lebensmittel an die Kinder, die neugierig um das Auto herumstehen, so Schneegaß.

Vier Geschwister

Bella Auerbacher ist das vierte Kind von Salomon und Berta Auerbacher. Sie wird am 8. Juli 1903 in Kippenheim geboren und hat drei Geschwister: Klara, Wilhelm und Hilda. Seit dem 25. April 1906 wohnt sie mit ihrer Familie in der Wallstraße 5. Im Städtchen geht sie zur Schule.