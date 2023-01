Schopfheim Berufsinfo auf Augenhöhe

Schopfheim. Für viele Jugendliche ist es nicht einfach, sich für einen Beruf zu entscheiden, der zu ihren Fähigkeiten und Interessen passt. Für Orientierung kann da der Austausch auf Augenhöhe sorgen, so die Idee hinter dem Konzept „Ausbildungsbotschafter*innen“, das die KSS in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee umsetzt. Dabei informieren Auszubildende aus verschiedenen Berufsfeldern an Schulen über ihren Ausbildungsberuf.

Erstmals nahm in dieser Runde der gesamte Vollzeitbereich mit mehr als 250 Schülern einschließlich der gemeinsamen Klasse des Berufskollegs I mit der Gewerbeschule teil, heißt in einer Mitteilung der KSS. Über die Einbindung der Handwerkskammer stellte die Koordinatorin der IHK, Claudia Schupp, eine Auswahl verschiedener Berufe sicher. Zusätzlich gewann die KSS eigene Teilzeitschüler für ein noch größeres Spektrum.