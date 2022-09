Schopfheim Besucher genießen Ausblick

Einfach die Augen aufmachen

Der Schwarzwaldverein bedankt sich bei allen Gästen und Helfern für die Unterstützung bei den vielfältigen Vereinsaufgaben und der Verpflichtung, den Turm auf der Hohen Möhr zu bewahren. „Wie schreibt das Breiti-Lieseli so schön in einem ihrer Gedicht: ’D Heimet cha eim so viil gee so schön ischs eifach niene me: Mach d Auge uff un freu Di dra, dno ficht Di nit glii öbis a!’“, so der Schwarzwaldverein.