Schopfheim Betreuungsquote wird erhöht

Ehrenfried Barnet (Grüne) regte eine attraktivere Bezahlung für Erzieherinnen an. Er kritisierte auch, dass die Verwaltung meine, die Erhöhung der Betreuungsquote habe keine finanzielle Auswirkungen.

Und abschließend machte Bender noch einige Anmerkungen zu den spanischen Erzieherinnen, die demnächst in Schopfheim arbeiten sollen. „Sie werden ein Jahr als Anerkennungspraktikantinnen eingesetzt.“ Ihre Beschäftigung sei notwendig, weil die Verwaltung in der Kinderbetreuung zwölf bis 15 Stellen nicht besetzen könne. Es gebe einen Überschuss an Erzieherinnen in Spanien. Sie lernen bereits in ihrem Heimatland Deutsch und vertiefen ihre Sprachkenntnisse dann in den Einrichtungen.

Zu TV-Berichten, Erzieherinnen aus dem Ausland würden von den Agenturen, die sie nach Deutschland lotsen, schlecht behandelt, entgegnete Bender: „Die Damen und Herren werden zu nichts gezwungen.“ Er vertraue der Arbeit des Bildungswerks der baden-württembergischen Wirtschaft, die die Arbeitskräfte im Ausland anwerbe. Martina Hinrichs (SPD) sagte, der Einsatz der spanischen Fachkräfte müsse evaluiert werden.