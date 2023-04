Zwei mutmaßlich berauschte Fahrradfahrer zog die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr: Am Samstagabend fiel einer Polizeistreife ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer auf, der sehr unsicher fuhr. Neben einem Alcomatenwert von rund zwei Promille schlug auch ein Drogentest an, heißt es im Polizeibericht. Eine Blutprobe folgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.