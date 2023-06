Etwa 1600 Schopfheimer Bürger unterstützen mit ihrer Unterschrift die Forderung der BI Hebelschule, das Altstadt-Gebäude im Besitz der Stadt zu belassen und es als Ort der Begegnung und der Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit zu erhalten. Die im Rahmen eines Bürgerbegehrens gesammelten Unterschriften hat die BI, vertreten durch Oliver Kröning (li.), Hannes Schneider und Michael Straub (v.r.), am Montag im Rathaus an Bürgermeister Dirk Harscher (Mitte) und den technischen Beigeordneten Thomas Schmitz übergeben. Die gesammelten Unterschriften übertreffen bei weitem die Marke von – von der Verwaltung tagesgenau ausgerechnet – 1089 Stimmberechtigten, die nötig waren, um Verwaltung und Gemeinderat unter Zugzwang zu setzen. Das weitere Prozedere: Die Verwaltung prüft zunächst die Zulässigkeit der Unterschriften. Ausgehend von einem positiven Ergebnis, würde man dem Gemeinderat am 10. Juli das Anliegen der Bürgerinitiative zur Abstimmung vorlegen, teilt die Stadt mit. Das Gremium muss dann entscheiden, ob es dem Anliegen zustimmt und sich damit von der bisher mehrheitlich gefahrenen Linie – Verkauf der Hebelschule – abwendet – oder ob es es auf einen Bürgerentscheid ankommen lässt. In diesem Fall wären die Schopfheimer am 12. November zur Abstimmung aufgerufen. Die Frage: „Sind Sie für die Beibehaltung des Anwesens Torstraße 4 „Hebelschule“ in städtischem Eigentum und dessen Nutzung als Kulturzentrum?“ Text: jab/Foto: zVg