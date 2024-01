Schopfheim: Bilder verändern ihre Farbe

Spenden für Waisenkinder

Genauso wie Mitte des Jahres in Weil am Rhein sammelt Dieter Korb auch bei dieser Ausstellung wieder für das Waisenhaus in Nepal. Für die Aktion spendet jeder Künstler, der seine Kunstwerke in der Pop Up Gallery ausstellt, ein bis zwei Werke. Diese werden dann für den halben oder nur ein Drittel des eigentlichen Werts verkauft. Der Erlös geht vollständig an das Waisenhaus, erklärt Korb. Seit dem Start der Pop Up Gallery in Schopfheim hat der Künstler 2000 Euro eingenommen. Nun kommen für die dritte Ausstellung neue Werke hinzu.